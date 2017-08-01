В Абхазии снова напали на россиян

В Абхазии грабители напали на семью из Санкт-Петербурга. Преступники проникли в дом к жертвам, украли деньги и угнали автомобиль Volkswagen. Об этом сообщает портал ApsnyLIFE.



Инцидент произошёл в Гудаутском районе в посёлке на Белой речке Хипста. Трое злоумышленников были вооружены пистолетами и ножами. Преступники сожгли женщине лицо утюгом, выясняя, где семья хранит сбережения. Мужчина получил удар утюгом по голове. Деньги, предназначенные на ремонт дома, хранились в машине, которую грабители впоследствии угнали. Женщина с ожогом находится в больнице.

