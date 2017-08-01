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В Абхазии снова напали на россиян
В Абхазии грабители напали на семью из Санкт-Петербурга. Преступники проникли в дом к жертвам, украли деньги и угнали автомобиль Volkswagen. Об этом сообщает портал ApsnyLIFE.
Инцидент произошёл в Гудаутском районе в посёлке на Белой речке Хипста. Трое злоумышленников были вооружены пистолетами и ножами. Преступники сожгли женщине лицо утюгом, выясняя, где семья хранит сбережения. Мужчина получил удар утюгом по голове. Деньги, предназначенные на ремонт дома, хранились в машине, которую грабители впоследствии угнали. Женщина с ожогом находится в больнице.
11 июля в Абхазии на берегу Аапсты двое преступников напали на туристов из Москвы. В результате завязавшейся потасовки злоумышленники нанесли путешественнику Андрею Кабанову два ножевых ранения, от которых он скончался через несколько часов в госпитале. Преступники похитили его жену, подругу женщины и детей, однако сотрудникам правоохранительных органов республики удалось их освободить. Подозреваемые в нападении были задержаны.
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