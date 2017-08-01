В результате перестрелки в здании Московского областного суда были убиты четверо фигурантов дела «банды GTA». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката одного из обвиняемых Диану Татосову.

По ее словам, эту информацию ей предоставил руководитель следственной группы.

Во вторник, 1 августа, в здании Мособлсуда произошла стрельба во время рассмотрения дела «банды GTA». По предварительным данным, пятеро обвиняемых отобрали оружие у конвоиров и напали на них. СМИ писали, что в результате стрельбы пострадали как минимум два человека – конвоир и женщина-пристав. Правоохранители, по неподтвержденным данным, открыли ответный огонь.

«Банда GTA», состоявшая из уроженцев Средней Азии, была создана в марте 2012 года в Московской области Ибайдулло Субхановым. Участники банды (около 15 человек) в основном нападали на автомобилистов, устраивая им засады на трассах.

Злоумышленники выкладывали на дорогу шипы, чтобы заставить водителя остановиться. Затем они расстреливали всех находившихся в машинах и забирали ценности. Всего в материалах дела фигурировали 17 жертв банды.Членов банды начали задерживать осенью 2014 года. На заседании суда 1 августа члены банды частично признали свою вину.