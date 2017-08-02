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Суд постановил выдворить из России журналиста «Новой газеты» Нурматова
Басманный суд принял решение о выдворении из России корреспондента «Новой газеты» гражданина Узбекистана Худоберди Нурматова, работающего под псевдонимом «Али Феруз», ему также назначен административный штраф в размере 5 тыс. рублей. Суд признал Нурматова виновным в нарушении правил въезда или режима пребывания в России, передает ТАСС.
«До вступления постановления в законную силу содержать Нурматова в Центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД по Москве»,
– огласил решение судья Артур Карпов. Во вторник Нурматов был задержан рядом с редакцией, после чего был доставлен сотрудниками МВД в ОВД Басманного района для установления личности. Напомним, в марте Нурматов был объявлен в розыск. По свидетельству осужденного за терроризм жителя Тамбова Алексея Никитина, именно Нурматов в 2008 году вовлек его в экстремистскую деятельность. Министерство внутренних дел России не нашло оснований для предоставления Нурматову убежища. В ведомстве пообещали проконтролировать выезд журналиста из России.
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