Байкерша-звезда Instagram погибла в ДТП



Звезда Instagram Ольга Пронина , известная в Сети как Моника, погибла в результате ДТП - девушка любила исполнять трюки и снимать себя на экшн-камеру.

Как сообщает "PrimaMedia", на месте страшной аварии, в которой разбилась женщина, ее друзья-байкеры были уже через 10-15 минут после ЧП.



"Облазили все, но так и не поняли, что произошло. Экшн-камеру ее не нашли. Скорость была ой-ёй-ёй — заднее колесо лежало от обломков метров за 600", - рассказывает один из ее приятелей.



Сообщается, что у погибшей осталась 16-летняя дочь.

