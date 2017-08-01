В центре Луганска взорвали памятник погибшим ополченцам

В центре Луганске неизвестные попытались разрушить памятник защитникам провозглашенной республики.

Как передает ТАСС, мощный взрыв прогремел в парке "Дружбы народов" около двух часов ночи первого августа. По предварительным данным, взрывное устройство было заложено рядом с монументом. Насколько сильно он пострадал, СМИ не сообщают. На месте ЧП работают сотрудники полиции, место инцидента оцеплено.

Памятник защитникам ЛНР "Они отстояли Родину" был открыт в мае 2015 года. В сентябре прошлого года его уже оскверняли неизвестные. Тогда незначительные повреждения получила скульптура казака-ополченца.