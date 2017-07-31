Двое военных ВСУ ранили сами себя



Двое военнослужащих вооружённых сил Украины получили ранения из-за неосторожного обращения с оружием. Об этом сообщает портал LIFE со ссылкой на Центр по взаимодействию с общественностью (ЦВО) МВД самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР).

Военнослужащие Баштик В.В. 1983 года рождения и Черныш Д.С. 1994 года рождения были госпитализированы с диагнозами «огнестрельное ранение левой стопы» и «огнестрельное проникающее ранение мягких тканей левой голени» соответственно. Оба бойца находились в состоянии алкогольного опьянения средней степени тяжести. Баштик получил ранение в районе села Новозвановка Попаснянского района, Черныш – в районе города Золотое. Оба получили ранения из-за неосторожного обращения с автоматами Калашникова. В МВД ЛНР добавили, что подобные инцидента происходят регулярно, сотрудников медицинских учреждений обязывают скрывать информацию о небоевых потерях военнослужащих вооружённых сил Украины.



31 июля появилась информация, что в Запорожской области 19-летний военнослужащий ВСУ покончил жизнь самоубийством. Молодой человек состоял в так называемых «группах смерти» в социальных сетях. Тело солдата воинской части № 3029 Национальной гвардии Украины нашли с огнестрельным ранением.