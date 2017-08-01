В Подмосковье возник мусорный коллапс

РБК. Из-за массовой ликвидации мусорных полигонов Подмосковья в некоторых регионах области начался коллапс. Об этом сообщает

По данным РБК, единственную свалку Чеховского района Подмосковья (полигон «Кулаковский» в деревне Манухино) закрыли на 15 дней по решению суда. Полностью ликвидировать ее планируют к 1 сентября. На других полигонах региона проходят обыски. В офисах эксплуатационных организаций изымают документы финансово-хозяйственной деятельности и компьютеры.

Свалка в Манухино ежедневно принимала 200 мусоровозов. Ближайший к ней полигон – «Лесная» - находится в Серпуховском районе, но его руководство отказалось работать с отходами из Чехова. Глава администрации Серпуховского района Александр Шестун заявил РБК, что «мусоропоток на «Лесную» и в былые годы был огромный, а в последнее время, в связи с закрытием в ближайших районах нескольких свалок, он увеличился в разы». У полигона, по его словам, ежедневно скапливаются многокилометровые очереди мусоровозов.

На странице «Город Чехов /chehov.grad» в соцсети «ВКонтакте» опубликовали фотографии, которые демонстрируют завалы мусора, появившиеся после закрытия свалки.

Начальник управления ЖКХ Чеховского района Андрей Ляхомский заявил, что местные власти рассчитывают на помощь областного правительства в решении проблемы.

По данным РБК, из 55–60 миллионов тонн всех твердых отходов, образующихся в России за год, 11,7 миллиона тонн приходится на столичный регион. При этом за МКАД из Москвы вывозится 6,6 миллиона тонн бытовых отходов.