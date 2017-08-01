Появилась новая версия скандала вокруг судьи Хахалевой

На своей странице в Facebook Чиков отметил, что Бухникашвили выйдет на свободу, сегодня, 1 августа, «на 18,5 лет раньше конца срока».

Решение о досрочном выходе Пецо 15 июня принял Приволжский районный суд Казани, 65-летнего Пецо освободили по болезни через три с половиной года после вынесения приговора. Срок его наказания составлял 22 года, кроме того, за прошедшее время он успел получить 302 дисциплинарных взыскания.

По мнению Чикова, из-за решения суда об освобождении Пецо «пресс-службы доложили, начальники поставили резолюцию «проверить и сообщить», опера проверили, открылась бездна интересного, а потом пошла реализация». «По срокам — ровно месяц — вполне укладывается в оперативную разработку, учитывая все цепочки согласования», - отметил он.

«МК» отмечает, что именно через месяц после решения суда -16 июля - адвокат Сергей Жорин и опубликовал информацию о дорогостоящей свадьбе.

По словам самой Хахалевой, свадьбу оплатил отец девушки Роберт Хахалев , с которым судья находится в разводе. Также судья подчеркивала, что сумма в два миллиона долларов «взята с потолка». По ее словам, популярные артисты присутствовали на свадьбе «в качестве гостей».

Резонанс вокруг свадьбы своей дочери Хахалева назвала «местью за то, что не поддалась шантажу и не позволила вынести незаконное решение». О каком именно решении идет речь, она не уточнила.

Из декларации Хахалевой, опубликованной на сайте суда, следует, что она заработала в 2016 году 2,6 миллиона рублей. Позже Совет судей Краснодарского края провел проверку, по итогам которой свадьбу дочери Хахалевой оценили в пять миллионов рублей.