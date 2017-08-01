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Появилась новая версия скандала вокруг судьи Хахалевой
Член Совета по правам человека при президенте РФ, руководитель Международной правозащитной группы «АГОРА» Павел Чиков связал скандал вокруг свадьбы краснодарской судьи Елены Хахалевой с освобождением из тюрьмы Резо Бухникашвили по кличке Пецо. Об этом пишет «Московский комсомолец».
На своей странице в Facebook Чиков отметил, что Бухникашвили выйдет на свободу, сегодня, 1 августа, «на 18,5 лет раньше конца срока».
Решение о досрочном выходе Пецо 15 июня принял Приволжский районный суд Казани, 65-летнего Пецо освободили по болезни через три с половиной года после вынесения приговора. Срок его наказания составлял 22 года, кроме того, за прошедшее время он успел получить 302 дисциплинарных взыскания.
По мнению Чикова, из-за решения суда об освобождении Пецо «пресс-службы доложили, начальники поставили резолюцию «проверить и сообщить», опера проверили, открылась бездна интересного, а потом пошла реализация». «По срокам — ровно месяц — вполне укладывается в оперативную разработку, учитывая все цепочки согласования», - отметил он.
«МК» отмечает, что именно через месяц после решения суда -16 июля - адвокат Сергей Жорин и опубликовал информацию о дорогостоящей свадьбе.
Жорин рассказал, что на свадьбу дочери Хахалевой было потрачено около двух миллионов долларов. Торжество проходило в зале Galich Hall, а гостей мероприятия развлекали Николай Басков, Иосиф Кобзон, Валерий Меладзе и Вера Брежнева.
По словам самой Хахалевой, свадьбу оплатил отец девушки Роберт Хахалев, с которым судья находится в разводе. Также судья подчеркивала, что сумма в два миллиона долларов «взята с потолка». По ее словам, популярные артисты присутствовали на свадьбе «в качестве гостей».
Резонанс вокруг свадьбы своей дочери Хахалева назвала «местью за то, что не поддалась шантажу и не позволила вынести незаконное решение». О каком именно решении идет речь, она не уточнила.
Из декларации Хахалевой, опубликованной на сайте суда, следует, что она заработала в 2016 году 2,6 миллиона рублей. Позже Совет судей Краснодарского края провел проверку, по итогам которой свадьбу дочери Хахалевой оценили в пять миллионов рублей.
Позже СМИ опубликовали совместное фото Хахалевой с Бухникашвили. Сообщалось, что он является «криминальным авторитетом». «Блокнот Краснодар» опубликовал на своем YouTube-канале видеозапись допроса Бухникашвили в 1997 году. На видео мужчина представляется и рассказывает, что живет в Краснодаре у родственницы по имени Лена Хахалева.
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