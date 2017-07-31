В Турции за выходные погибли пять россиян

На курортах Турции за 29-30 июля скончались пятеро российских туристов. Об этом сообщается на сайте Ростуризм а со ссылкой на Ситуационно-кризисный центр МИД России.

По данным Ростуризма, четверо россиян погибли во время купания, причем некоторые из них утонули «из-за проблем со здоровьем».

На фоне этой статистики Ростуризм призвал путешественников, отправляющихся в Турцию и другие жаркие страны, учитывать особенности своего организма и влияние климата на него.

В ведомстве напомнили, что люди из стран с умеренным климатом, приезжая в страны с тропическим и субтропическим климатом, нуждаются в адаптации. Поэтому, планируя поездку, необходимо выделить несколько дней на то, чтобы прийти в себя.

На отдыхе туристы часто страдают от солнечных и тепловых ударов. Чтобы избежать недомогания, необходимо носить одежду из легких и натуральных тканей, надевать головной убор, пользоваться кремом от загара, пить много жидкости и ограничить прием алкоголя.

Путешественников также призвали быть осторожными с животными, так как они являются источниками многих инфекционных и паразитарных заболеваний, не покупать лед для охлаждения напитков у уличных торговцев и отдыхать только в гостиницах, обеспеченных централизованным водоснабжением и канализацией.

Тридцатого июля стало известно о смерти российской туристки на курорте Бельдиби в провинции Анталья. Женщине стало плохо во время купания в море, она потеряла сознание в воде. Причину смерти должны выяснить судебно-медицинские эксперты. Сообщалось, что россиянка страдала бронхиальной астмой.