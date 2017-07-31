Украинца приговорили к 12 годам за подготовку теракта в Ростове

Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил 61-летнего украинца Алексея Сизоновича, обвиняемого в подготовке терактов под Ростовом, к 12 годам строгого режима. Об этом сообщает «Интерфакс».

Также суд назначил ему штраф в размере 250 тысяч рублей. Сизоновича осудили по статьям 30, 205 (подготовка террористического акта), 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) и 322 (незаконное пересечение государственной границы России) УК РФ.

По версии обвинения, пенсионер планировал теракты в Ростовской области, а до этого он подрывал поезда на территории ЛНР. Для этого в апреле 2014 года Сизонович вместе с «неустановленным следствием лицом» под псевдонимом «Владиславович» якобы создал в Киеве преступную группу.

Сообщалось, что он собирал информацию об объектах транспортной инфраструктуры и, обладая специальными знаниями (работал на украинской шахте подрывником) в области взрывотехники, изготавливал различные бомбы.

По данным следствия, в конце мая 2016 года Сизонович получил указание поехать в город Каменск-Шахтинский (Ростовская область), чтобы осмотреть и сфотографировать местный вокзал, а также определить место для закладки взрывных устройств. На этом вокзале, по информации СК, планировался теракт 17 или 18 сентября 2016 года - во время выборов в Госдуму

Правоохранители заявили, что он был пойман луганскими силовиками, но сумел бежать, прыгнув в реку с моста, а через месяц попался уже российским пограничникам. Сизонович признал вину. Его адвокат попросила смягчить наказание, учитывая возраст подсудимого, его состояние здоровья и раскаяние.