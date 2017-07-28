Судьба первой дочери: Генпрокуратура Узбекистана сообщила о приговоре Гульнаре Каримовой



В пятницу Генпрокуратура Узбекистана сообщила, что старшая дочь бывшего президента Узбекистана Гульнара Каримова была приговорена к пяти годам ограничения свободы. В сообщении ведомства, Каримова была признана виновной в уклонения от уплаты налогов, участия в преступной группе, «завладения путем вымогательства денежными средствами, акциями, долями и имущественными объектами» и другим преступлениям, дела по которым были открыты ещё в 2013 году.

Преступная группа



Генеральная прокуратура Узбекистана в пятницу разместила на своём официальном сайте заявление, в котором сообщала о том, что дочь экс-президента страны Гульнара Каримова была признана виновной в хищениях, уклонении от уплаты налогов, участии в преступной группе и вымогательстве и приговорена к пяти годам ограничения свободы.



«По данным эпизодам Каримовой Г. предъявлено обвинение по ряду статей Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Вина Каримовой Г. в совершении данных преступлений подтверждается показаниями членов организованной преступной группы Содикова Н., Мадумарова Р., Сабирова Ш. и других, свидетелей, потерпевших,материалами проверок деятельности подконтрольных организованной группе 45 хозяйствующих субъектов и 16 офшорных компаний, изъятыми письменными и вещественными доказательствами, заключениями экспертиз и другими доказательствами, собранными по делу», — говорится в заявлении ведомства.



Ведомство сообщило, что активы преступной группы, деятельности которой содействовала Каримова, были обнаружены с целом ряде стран. «По материалам следствия, на территории 12 зарубежных стран предварительно установлены легализованные активы организованной преступной группы на сумму 1 млрд. 394,1 млн. долл. США, 63,5 млн. евро, 27,1 млн. фунтов и 18,5 млн. франков», — говорится в сообщении.



Так, по версии Генпрокуратуры Узбекистана, активы Каримовой и её сообщников были обнаружены и на территории России. В их число входят «денежные средства $6 млн, пентхаус в Москве в жилом комплексе «Камелот», особняк в массиве «Рублёвка» и 8 квартир, в Ялте — гостиничный комплекс, жилой дом и земельный участок общей стоимостью более $2 млн». В Швейцарии следователи обнаружили денежные средства в размере $777,8 млн и виллы в Колони стоимостью 18,5 млн франков, во Франции — квартиры в Париже и замок «Шато де Грусси», в Сантропе — виллы общей стоимостью 52,5 млн. евро.





Прокуратура Узбекистана в правоохранительные органы этих стран запросы об аресте активов преступной группы, которой содействовала Каримова.

«В рамках международного сотрудничества компетентным органам иностранных государств направлены постановления следственных органов о наложении ареста на вышеуказанные активы организованной преступной группы. В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия по установлению других активов организованной преступной группы и их возврату в Узбекистан», — сообщает ведомство.





Генеральной прокуратуре России запрос из Узбекистана пока не получали. «В Генеральную прокуратуру Российской Федерации от Республики Узбекистан запроса по поводу возможного ареста активов Гульнары Каримовой пока не поступало. В случае получения подобного запроса он будет рассмотрен в установленном законом порядке», — заявили агентству ТАСС в прокуратуре.

Каримовой также инкриминируется сокрытие иностранной валюты на сумму $1,9 млрд и €29,1 млн. путем получения «откатов» на счета оффшорных компаний, подконтрольных организованной преступной группе, за лоббирование интересов различных лиц ($869,3 млн и €29 млн), незаконной продажи радиочастот и земельных участков ($520 млн), вывода преступных доходов за рубеж под видом выплаты дивидендов и продажи долей ($439,6 млн), незаконного вывоза наличных средств ($98 млн), и продолжительный список других нарушений, приведённый на сайте Генпрокуратуры Узбекистана.



Общую сумму ущерба интересам и гражданам Узбекистана по двум указанным в уголовным делам составила более триллиона узбекистанских сум, $1,65 миллиарда и 26,1 млн евро.



Несбывшиеся амбиции





Всего несколько лет назад старшую дочь Ислама Каримова называли самой вероятной преемницей отца на посту президента Узбекистана. В 2008 году она стала официальным послом Узбекистана при ООН , а в 2010 году стала послом страны в Испании.

Кроме дипломатической карьеры Гульнара Каримова старалась быть видным участником международного бомонда, представляя свой дизайнерский бренд «GULI» на международных неделях моды в Пекине и Нью-Йорке.





Однако широко признания среди деятелей моды ей добиться не удалось — в 2011 году показ коллекции Каримовой на нью-йоркской недели моды подвергся критике из-за давления организации Human Rights Watch , которая обвиняла отца Каримовой в массовых нарушениях прав человека.

В 2013 году Гульнара Каримова была снята с постов и лишена дипломатического иммунитета — после того, как в её квартире во Франции прошли обыски, а швейцарская прокуратура начала против расследование дела об отмывании денег.



Ряд местных и международных СМИ сообщал, что узбекистанские спецслужбы передали Исламу Каримову досье, содержащее финансовый компромат на его старшую дочь и людей из её ближайшего окружения, после чего она оказалась под домашним арестом.

