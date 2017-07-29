Полиция Вашингтона опровергла сообщения BuzzFeed об убийстве Лесина



Вашингтонская полиция опровергла сообщения издания BuzzFeed о том, что экс-министр по делам печати и телерадиовещания России Михаил Лесин был забит до смерти в ноябре 2015 года, сообщил ТАСС

Я не уверена, откуда BuzzFeed черпает информацию, поскольку управление полиции Вашингтона остается головным ведомством, проводившим расследование по данному делу, и оно не приходило к выводу о том, что смерть Лесина представляла собой убийство



— сказала представитель управления полиции в Вашингтоне Рейчел Рид



По ее словам, дело получит дальнейший ход, если вдруг полиция узнает о каких-то новых подробностях смерти российского министра.



По официальной версии Михаил Лесин умер в результате несчастного случая в конце осени 2015 года. Его тело было обнаружено в номере отеля в Вашингтоне 5 ноября.



В пятницу издание опубликовало материал, в котором подробно рассказывается, как был убил Лесин. BuzzFeed ссылается на собственный источник в разведке. По данным ФБР министра якобы избивали предметом, похожим на бейсбольную биту.