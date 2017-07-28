Пассажирка развернутого по настоянию Румынии самолета с Рогозиным рассказала об опасности



Пассажирка самолета, выполнявшего рейс Москва-Кишинев, рассказала, как их судно развернули обратно из-за того, что Румыния закрыла для него свое воздушное пространство из-за нахождения на борту российского вице-премьера Дмитрия Рогозина . По словам девушки, в лайнере находилось, в том числе, много детей. Она подчеркнула, что жизни всех пассажиров были подвергнуты опасности.

"Мы провели в самолете около 3 часов без еды. Очень много детей на борту", - рассказала она.



По ее словам, о развороте им объявили за 10 минут до посадки в Кишиневе. Им пришлось совершить посадку в Минске.



Отметим, сам Дмитрий Рогозин вернулся в Москву после того, как Румыния его не пустила в Молдавию. Официальных комментариев румынской стороны о происшествии пока не поступало.

