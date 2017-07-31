Актёр Алексей Гришин разбился на квадроцикле

Актер Алексей Гришин попал в аварию на квадроцикле в Пушкинском районе Московской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, ДТП случилось 30 июля. «Одним из пострадавших оказался актер Алексей Гришин, а водитель погиб», - подчеркнул источник.

В региональном управлении МВД уточнили, что авария произошла в деревне Луговая. Квадроцикл опрокинулся, из-за чего мужчина 1975 года рождения погиб, а мужчина 1974 года рождения пострадал, заявили в полиции. Пострадавший был госпитализирован, а затем отправился на амбулаторное лечение. По факту случившегося полиция проводит проверку.

По данным паблика Mash в соцсети «ВКонтакте», актер получил перелом ключицы и многочисленные ушибы.

Алексей Гришин сыграл в фильмах «Брат-2» (эпизод «Мальчик, водочки нам принеси»), «Ландыш серебристый», «У каждого свое кино», а также в десятках телесериалов: «Три дня лейтенанта Кравцова», «Есенин», «Восьмидесятые» и других.