В Новой Москве четверо рабочих насмерть отравились газом в канализации

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости . Четверо рабочих погибли в среду вечером в результате отравления газом в канализационном колодце в новой Москве, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"В Щербинке при проведении работ в канализационном люке погибли четверо рабочих", — сказал собеседник агентства.

По его словам, причиной гибели людей, по предварительным данным, стало отравление газом. Обстоятельства происшествия выясняются.