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Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение Улюкаеву

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева.
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что бывший министр обвиняется по статье «Получение должностным лицом взятки».
Ранее в СК заявили, что дело Улюкаева направлено в Генпрокуратуру.
15 ноября 2016 года стало известно о задержании Улюкаева. По данным СК, он получил взятку в размере $2 млн за положительную оценку, позволившую «Роснефти» заключить сделку по покупке госпакета «Башнефти».
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