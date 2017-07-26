Страшные признания украинского маньяка: Убийц своих детей я бы крошил как капусту

64-летний Сергей Ткач, известный как пологовский маньяк, который изнасиловал и убил более 40 человек, ранее женился на 24-летней россиянке Елене. Девушка стала его четвертой супругой. От предыдущих браков у Ткача шестеро детей.

Елена из Ярославля влюбилась в преступника, когда ей было 16. Девушка увидела его в новостях, после чего начала разыскивать по тюрьмам. Спустя 7 лет она впервые увидела его. Сначала они поговорили по телефону. А уже на втором свидании зачали ребенка.

В своем интервью "ТСН Украина" Ткач рассказал, что с особой жестокостью он расправился бы с убийцами собственных детей.

"Я бы их вычислял и крошил, как капусту. Снимал скальп. Я же маньяк, я же серийный убийца", - признался он.

Сергей Ткач был приговорен к пожизненному заключению. Он отбывает наказание в житомирской тюрьме №8. Также преступник рассказал журналистам, что в подростковом возрасте он полюбил девушку, которая не ответила ему взаимностью. Психологи предполагают, что этот факт отчасти объясняет, почему в качестве своих жертв Ткач выбирал девочек подросткового возраста.