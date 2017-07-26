Завершено расследование дела «пьяного» мальчика из Балашихи

МВД. Полиция передала в суд дело о гибели в ДТП в подмосковной Балашихе шестилетнего мальчика, в крови которого обнаружили алкоголь. Об этом в среду, 26 июля, сообщили «Ленте.ру»

Расследование обстоятельств аварии завершено. Следствие по делу о халатности судебно-медицинского эксперта, утверждавшего, что в крови ребенка было 2,7 промилле алкоголя, продолжается.

На скамье подсудимых предстанет 31-летняя местная жительница. Ей вменяется вина по части 3 статьи 264 УК («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Женщине грозит реальный срок заключения.