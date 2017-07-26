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Завершено расследование дела «пьяного» мальчика из Балашихи
Фото: скриншот видео
Полиция передала в суд дело о гибели в ДТП в подмосковной Балашихе шестилетнего мальчика, в крови которого обнаружили алкоголь. Об этом в среду, 26 июля, сообщили «Ленте.ру» в МВД.
Расследование обстоятельств аварии завершено. Следствие по делу о халатности судебно-медицинского эксперта, утверждавшего, что в крови ребенка было 2,7 промилле алкоголя, продолжается.
На скамье подсудимых предстанет 31-летняя местная жительница. Ей вменяется вина по части 3 статьи 264 УК («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Женщине грозит реальный срок заключения.
ДТП произошло 23 апреля. Ольга Алисова на Hyundai Solaris сбила мальчика во дворе дома. Машина проехала сверху, затем зацепила ребенка днищем и протащила несколько метров.
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