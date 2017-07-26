"Турецкие авиалинии" устроили россиянам "хаммам" на борту

Пассажиры «Турецких авиалиний» столкнулись с «настоящей баней» на борту самолета. Об этом сообщают «Вести».

По данным издания, речь идет о рейсе «Москва-Анталья», 25 июля вылетавшем из аэропорта Внуково

По информации «Вестей», в салоне самолета не работали кондиционеры и вентиляционная система, из-за чего температура внутри лайнера поднялась до 45 градусов. В таких условиях пассажирам пришлось провести более 40 минут. Издание утверждает, что у находившегося в самолете ребенка случился приступ астмы.

Командир корабля якобы проигнорировал просьбы пассажиров и стюардесс, отказался открыть двери и начал взлет. Пассажирам при этом даже не раздали воды, подчеркивают «Вести». Только после набора высоты температура в салоне начала снижаться.

Turkish Airlines («Турецкие авиалинии») — флагманский перевозчик Турции, базирующийся в Стамбуле. Совершает регулярные рейсы в 220 иностранных и 42 внутренних аэропорта.