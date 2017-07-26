Московские электрички признали небезопасными

Проверка Ространснадзора выявила многочисленные нарушения работы московских электропоездов, в том числе касающиеся тормозных и противопожарных систем. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник, знакомый с материалами проверки.

Сначала ведомство проанализировало работу пригородных поездов на московских вокзалах, а затем перешло к проверке моторвагонных депо Перерва, Домодедово, Апрелевка, Нахабино и Лобня.

Еще один собеседник издания, знакомый с ситуацией, рассказал, что поезда ремонтировались формально: акты подписывались, но ремонт выполнялся некачественно. По его словам, по итогам проверки весь отремонтированный подвижной состав может быть отставлен, могут быть закрыты пути моторвагонных депо и запрещены ремонты. По итогам проверки Ространснадзор предписал отменить ремонты в моторвагонном депо ТЧ-3 Перерва.

ОАО РЖД подтвердили получение предписания Ространснадзора и заявили, что «ведется работа по устранению нарушений, разработан план мероприятий». В компании подчеркнули, что за январь-май число отказов технических средств снизилось на шесть процентов. Не прошедшая предрейсовую проверку техника отстраняется от эксплуатации, заверили в РЖД. В 2016 году монополия инвестировала 16 миллиардов рублей в обновление парка пригородных поездов, было закуплено 232 вагона, также был выполнен капремонт 877 вагонов.

По мнению главы «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, ситуация с некачественными ремонтами может быть связана либо с коррупцией, либо со служебным несоответствием. «Либо речь идет о круговой поруке в ремонтном комплексе ОАО РЖД и ЦППК», - подчеркнул он. Бурмистров добавил, что заказчик не мог не знать, что ремонты не проводятся. По его мнению, «можно ожидать, что в ближайшее время полетят головы».

Проверка Ространснадзора была вызвана апрельской аварией в московском районе Кунцево, когда столкнулись электричка и пассажирский поезд. В результате аварии четыре вагона сошли с рельсов. Пострадали 20 человек, 12 были госпитализированы. Сообщалось, что поезда столкнулись из-за человека, перебегавшего пути.