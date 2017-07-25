Устроивший резню в Швейцарии задержан

Швейцарская полиция задержала Франца Вроузиса, напавшего на людей с бензопилой. Об этом сообщает издание Bild.



Детали задержания и подробности расследования будут раскрыты на большой пресс-конференции 26 июля. 24 июля преступник с бензопилой напал в городе Шаффхаузен на сотрудников страховой компании. В результате атаки пять человек получили серьёзные ранения. 51-летнего Вроузиса дважды судили: в 2014 и в 2016 годах. Мужчина известен своим агрессивным поведением.