Страшной аварией закончилась в Москве очередная безумная гонка представителя так называемой "золотой молодёжи". Место действия – одна из самых загруженных трасс, которая сразу после ДТП встала намертво. Время действия - буквально перед "часом пик", из-за чего затор измерялся километрами, а вынужденное ожидание часами. Предполагаемый виновник - молодой человек за рулём элитной иномарки, которая на огромной скорости протаранила целую вереницу машин. В итоге, сразу несколько человек - в клиниках с тяжелейшими травмами. Автомобили либо сгорели, либо превратились в груду металлолома. Увидев последствия, водитель дорогого "Мерседеса" просто сбежал.





Огромное пламя тушили сразу несколько пожарных расчётов. Вокруг сотни обломков искорёженного железа. Может даже показаться, что это кадры не с места ДТП, а крушения небольшого самолета: огненная вспышка и столб дыма высотой в пятиэтажный дом. "Мерседес" на полной скорости вылетел на встречку. Зацепил другую иномарку, она потеряла управления и протаранила сразу два микроавтобуса. "И пошел собирать все машины а нас он догнал уже на 3-ей полосе на встречке около обочины", - объяснил пострадавший Сергей Борзов



Удар был такой силы, что двигатель элитной иномарки отбросило на несколько десятков метров. Лихач выбрался из горящей машины и бросился бежать. Но на него никто не обратил внимания, другим водителям повезло меньше и в первую очередь все кинулись на помощь пострадавшим. РЕН ТВ провел собственное расследование. Удалось выяснить - владелец и, скорее всего, водитель "Мерседеса" - столичный мажор Андрей Смирнов



В его гараже, не одна элитная иномарка. Фотографии на его страничке в сети – галерея роскоши. Андрей может себе это позволить, ведь он сын крупного бизнесмена Михаила Смирнова , бывшего гендиректора МГТС и члена правления МТС . По-видимому роскошная жизнь наследника – за его счет. А простым людям, которые в это ранее утро ехали не из клуба, а на работу – придется еще пару недель провести в больнице, и похоже платить за лечение тоже самим. По данным полицейских Андрей Смирнов вылетел на "встречку" со скоростью не меньше ста пятидесяти километров в час.

Андрей Смирнов живет в самом центре Москвы в элитной многоэтажке с охранной и системой видеонаблюдения, но за последние сутки, по словам секьюрити, ни здесь, ни в другом своем доме на Рублевке не появлялся. Полицейские объявили его в розыск. Но сам Смирнов, видимо, и не собирается сдаваться. Ведь если, он окажется в руках правоохранителей, то р роскошной жизни к которой он так привык, придется забыть.