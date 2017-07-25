МЧС просит водителей выбирать пути объезда из-за ДТП на Волоколамском шоссе



МЧС призывает водителей скорректировать маршрут в связи с автомобильной аварией на Волоколамском шоссе в столичном районе Щукино. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.

«Уважаемые водители! На Волоколамском шоссе в районе д. 26 в результате ДТП возникло затруднение движения, просим выбирать заранее пути объезда», - сказали в ведомстве.

