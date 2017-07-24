Далее:
Главное сейчас
Рамблер

В США автомобиль протаранил толпу

В США автомобиль протаранил толпу
Фото:
В США автомобиль наехал на пешеходов возле больницы. В результате наезда погибли два человека. Об этом сообщает издание Sioux City Journal.
Инцидент произошёл в штате Южная Дакота. В происшествии пострадали восемь человек. Все они госпитализированы. Среди пострадавших оказался и водитель автомобиля. В полиции штата заявили, что наезд произошёл случайно. Правоохранительные органы устанавливают детали происшествия.
Еще 2 источника
В мире Главное Происшествия США
МВД
Оставить комментарий

Последние новости