В США автомобиль протаранил толпу

В США автомобиль наехал на пешеходов возле больницы. В результате наезда погибли два человека. Об этом сообщает издание Sioux City Journal.



Инцидент произошёл в штате Южная Дакота. В происшествии пострадали восемь человек. Все они госпитализированы. Среди пострадавших оказался и водитель автомобиля. В полиции штата заявили, что наезд произошёл случайно. Правоохранительные органы устанавливают детали происшествия.