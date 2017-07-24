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Неизвестные напали на экс-главу банка "Петрокоммерц"
На экс-главу банка «Петрокоммерц» Дмитрия Буева напали неизвестные. У мужчины украли 6 миллионов рублей. Об этом сообщает портал LIFE.
Четверо преступников проникли в загородный дом Буева и потребовали его выложить всё ценное. Мужчина отдал злоумышленникам кредитные карты Сбербанка и банка «Открытие». Инцидент произошёл 20 июля. Грабители нанесли несколько ударов по лицу Буева, после чего заковали хозяина дома вместе с его женой в наручники.
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все детали случившегося.
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