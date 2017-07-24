Украинский ученый умер на границе, узнав, что его не пустили в Польшу

Один из самых известных украинских математиков Юрий Зелинский умер на границе с Польшей на пункте пропуска "Шегини", сообщают "Вести".



Уточняется, что инцидент произошел 21 июля, но личность скончавшегося стала известна только сейчас. Коллеги профессора рассказали, что он направлялся в Польшу на международную математическую встречу с другими учеными.





Зелинский взял с собой письмо с просьбой посодействовать ему в беспрепятственном пересечении границы, подписанное руководством Института математики Национальной академии наук Украины. Однако на пограничном пункте отказались пускать профессора в Польшу.

"Жара, очереди, а человеку без малого 70 лет. Он подошел к девушке, он был не на территории Украины, но еще не на польской стороне. Он показал письмо, говорил на польском, который очень хорошо знает. Девушка сказала, что ее это не касается. Возраст и не очень здоровое сердце сыграли свою роль", — рассказал коллега Зелинского.





Ученого не пустили в Польшу, несмотря на то, что между Украиной и Евросоюзом с 11 июня действует безвизовый режим.

Зелинский — заведующий отделом комплексного анализа и теории потенциала Института математики НАН Украины, автор нескольких десятков публикаций, в том числе на английском языке.