В Одессе прогремел взрыв

В Одессе в понедельник, 24 июля, взорвался припаркованный автомобиль ВАЗ 2101. Об этом сообщается на странице местной полиции в Facebook.

Правоохранители получили информацию об инциденте в 10:25 по московскому времени. Данных о погибших и пострадавших пока нет.

В полиции заявили, что машина зарегистрирована на 68-летнего жителя Днепропетровска.

Телеканал 112.ua опубликовал фотографии с места взрыва. Канал уточняет, что автомобиль находился около дома номер 36 по улице Жуковского. Недалеко от места взрыва находится здание СБУ

По информации Korrespondent.net, обломки машины разбили витрину магазина. Сам автомобиль восстановлению не подлежит. Предварительной причиной взрыва эксперты назвали взрыв газового баллона.