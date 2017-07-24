Republic сообщил о «секретной тюрьме» ФСБ

Подозреваемых в терактах содержали в «секретной тюрьме» в разное время до официального задержания, сообщает Republic со ссылкой на их жалобы в ЕСПЧ . Как говорится в заявлениях подозреваемых, их пытали в «тюрьмах», после чего они подписывали признательные показания. Информацию о «тюрьмах» подтвердили изданию два собеседника, знакомые с расследованием уголовных дел о терроризме.

Аброр Азимов , которого ФСБ подозревает в организации теракта в Санкт-Петербурге 3 апреля, в своей жалобе утверждает, что пробыл в «тюрьме» около двух недель и слышал голос брата Акрама, который находился там же. По его словам, в этом помещении находился еще один заключенный. «Он сказал, что приехал из Сирии и является смертником, а теперь он здесь, и через его аккаунты сотрудники сидят в интернете», — сообщил Аброр Азимов. Он подал жалобу в Главное военное следственное управление Следственного комитета России (СКР) на пытки и утверждает, что находился «в руках оперативников ФСБ».

О «секретной тюрьме» в своих жалобах ЕСПЧ также рассказали Ислам Хамжуев и Мансур Эдильбиев, которых осудили за попытку подрыва «Сапсана» в июне 2011 года, а также Юсуп Темерханов, которого признали виновным в убийстве полковника Юрия Буданова . Свои жалобы они направили в Европейский суд по правам человека.

В своих заявлениях похищенные одинаково описывают «секретную тюрьму». По их словам, она находится в подвальном помещении, размером до восьми квадратных метров, выше уровня колен располагается труба, к которой их пристегивали. Republic предполагает, что это место находится на юго-западе Московской области.

Republic сообщает, что здание, где происходили пытки, может и не иметь отношения к спецслужбе. Также издание отмечает, что нельзя говорить принадлежности пытавших к ФСБ — несколько из них в разговоре с обвиняемыми сообщали, что они вышли в отставку. Однако четырех заключенных они передавали сотрудникам ФСБ, которые проводили официальные задержания. «Если верить показаниям фигурантов уголовных дел, это указывает на то, что, кем бы ни были организаторы похищений, свои действия они координировали с ФСБ»,— отмечает издание.

ФСБ и СКР не ответили на запрос Republic.

Автор расследования о «секретной тюрьме» Илья Рождественский сообщил в своем Facebook, что он планировал выпустить его в РБК . Однако, по его словам, руководство издания отказалось публиковать расследование, дав согласие на публикацию только в виде новостной заметки. Из-за этого господин Рождественский уволился из РБК, он уйдет из редакции после выхода из отпуска 4 августа.

Один из руководителей объединенной редакции РБК Елизавета Голикова в ответ на это заявила, что «РБК не занимается перепечаткой чьих-либо жалоб в полном объеме». По ее словам, РБК не видит оснований «безоговорочно доверять текстам адвокатских допросов». «Мы и дальше будем настаивать на соблюдении принятых РБК форматов, сбалансированности подачи информации и праве руководителей редакции принимать решения о том, в каком виде и когда должен выходить тот или иной текст».