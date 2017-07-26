«Удивительно, конечно, это все». За Сергея Жорина взялась Федеральная палата адвокатов России

Новый виток в скандале с «золотой» свадьбой дочери краснодарского судьи Хахалевой : ФПА потребовала проверить действия адвоката, предавшего огласке торжество с участием звезд шоу-бизнеса. Что по этому поводу Business FM сказал сам Жорин



За адвоката Сергея Жорина, рассказавшего о свадьбе дочери краснодарского краевого судьи Елены Хахалевой, взялась Федеральная палата адвокатов России. Президент ФПА Юрий Пилипенко обратился в Адвокатскую палату Москвы. Он просит проверить действия Жорина на соответствие Кодексу профессиональной этики адвоката. Если Квалификационная комиссия решит, что в действиях юриста есть состав дисциплинарного проступка, Жорину придется «выйти на ковер» и держать ответ перед коллегами. Впрочем, сам звездный адвокат этого не боится и уже заявил Business FM, что готов дать все необходимые пояснения.

В пресс-релизе ФПА, который имеется в распоряжении Business FM, Юрий Пилипенко призывает своих московских коллег «дать оценку действиям адвоката Сергея Жорина, распространившего недостоверные сведения о свадьбе дочери краснодарского судьи Елены Хахалевой».



Валерий Меладзе,

«Звездный адвокат» 15 июля выложил в Instagram видео со свадьбы дочери краснодарского судьи, на которой пели Николай Басков Иосиф Кобзон и другие знаменитости. Он назвал торжество «пиром во время чумы», оценив его стоимость в два миллиона долларов.



Юрий Пилипенко оказался недоступен для комментариев по причине отпуска. Ситуацию согласился прокомментировать его заместитель, статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов Константин Добрынин

Константин Добрынин статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов «Действительно, президент обратился в московскую палату, к московским коллегам с тем, чтобы они проверили действия адвоката Сергея Жорина на соответствие либо несоответствие кодексу профессиональной этики адвоката, потому что, как мы понимаем из СМИ, коллега Жорин вольно или невольно распространил не совсем достоверные сведения либо недостоверные сведения о так называемой краснодарской свадьбе. Здесь для нас вопрос, в первую очередь, о нарушении этических норм. Коллега Жорин несомненно, успешный, заметный адвокат. Но, тем не менее, любому коллеге надо быть чуть аккуратнее в своих заявлениях. Потому что, когда ты делаешь публичные заявления о каких-то серьезных коррупционных проявлениях, то, наверное, у тебя должна быть какая-то железобетонная фактура. Потому что есть разница между указанными в твоем заявлении двумя миллионами долларов, потраченными на свадьбу, и пятью миллионами рублей. Как мы понимаем, противная сторона заявляет, что именно в такие деньги обошлась свадьба. Поэтому либо тебя кто-то использует в данной ситуации, либо ты небрежен в своей информации. Ну, а далее это будет вопрос субъективной оценки коллег, корпорации: надо ли применять какие-то санкции к коллеге Жорину или все было в пределах норм этики. Это решение в компетенции Квалификационной комиссии конкретной адвокатской палаты. Там три вида санкции предусмотрено: замечание, предупреждение, а также может быть прекращение статуса адвоката. Это наше внутренние дело, дело корпорации. Коллеги должны сами разобраться, что это было. Сам процесс разбирательства в любом случае полезен, так как, во-первых, позволяет понять, что же произошло, а во-вторых, наверное, дисциплинирует каким-то образом адвоката и носит превентивный характер для того, чтобы впоследствии в своих заявлениях все мы, адвокаты, были более выдержанны».



Сам Константин Добрынин считает, что Жорина «ни в коем случае не следует лишать статуса». Однако он уверен, что оснований для проверки его действий Квалификационной комиссией достаточно. Сергея Жорина возможные объяснения перед комиссией не пугают.



Сергей Жорин адвокат «Держать ответ перед коллегами это, наверное, немного странная формулировка, а объяснить свои действия и свои слова, на чем они основаны, и чем я руководствовался, конечно, я могу, и я это буду делать, и, безусловно, надеюсь на объективное и беспристрастное разбирательство, на то, что мне дадут возможность обосновать свои действия и слова. А пока это травля в активной фазе. Совет судей Краснодарского края, я смотрю в последних публикациях, мне еще угрожает и уголовным преследованием. Я это не исключал изначально, но, конечно, позиция Федеральной палаты адвокатов для меня удивительна. Но, что есть, то есть. Будем разбираться с этим, буду давать соответствующие объяснения. Есть определенные обстоятельства, на которые необходимо реагировать. После начала всей истории с судьей Хахалевой я наблюдаю некоторые вещи, которые даже меня удивляют, которые я не ожидал. Удивительно, конечно, это все».

