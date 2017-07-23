Названа причина трехдневной задержки вылета россиян из Турции

Ростуризм назвал причину трехдневной задержки вылета российских туристов из Турции. Около 300 россиян не могут покинуть курортный Бодрум из-за проблем с техническим обслуживанием рейса.

Как сообщили в ведомстве, помощь застрявшим на курорте туристам оказывают туроператоры, организовавшие поездку. «Участниками рынка предпринимаются меры для разрешения ситуации. Ожидается, что отправка туристов должна быть выполнена в ближайшее время», — обещает Ростуризм.

Как рассказали РБК в аэропорту, авиакомпания iFly, которая должна была организовать рейс, не подала вовремя самолет для вылета в Россию. Туристы размещены в гостинице, для них организовано питание. За ситуацией следят российские дипломаты.

Рейс с группой российских туристов должен был вылететь из Бодрума в пятницу, 21 июля, но позднее он был несколько раз перенесен. На данный момент туристы все еще находятся в Турции.