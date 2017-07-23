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Российские туристы третий день не могут вылететь из турецкого Бодрума в Москву
Туристы из России третий день не могут улететь из курортного турецкого города Бодрум в Москву, сообщает корреспондент RT.
Отмечается, что изначально вылет из Бодрума во Внуково чартерным рейсом авиакомпании iFly был запланирован на пятницу, 21 июля, в 20:00, однако несколько раз откладывался по техническим причинам.
Уточняется, что оператор Tez Tour дважды размещал туристов на ночь в отеле.
Накануне в Ростуризме сообщили, что после произошедшего 21 июля 2017 года землетрясения в Эгейском море на горячую линию федерального агентства по туризму поступили многочисленные обращения граждан с вопросами о досрочном завершении тура либо отказе от использования приобретённого тура.
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