Российские туристы третий день не могут вылететь из турецкого Бодрума в Москву

Туристы из России третий день не могут улететь из курортного турецкого города Бодрум в Москву, сообщает корреспондент RT.

Отмечается, что изначально вылет из Бодрума во Внуково чартерным рейсом авиакомпании iFly был запланирован на пятницу, 21 июля, в 20:00, однако несколько раз откладывался по техническим причинам.

Уточняется, что оператор Tez Tour дважды размещал туристов на ночь в отеле.