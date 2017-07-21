В Одесской области неизвестные пытаются захватить здание суда

КИЕВ, 21 июл — РИА Новости . Группа неизвестных пытается захватить административное здание Ширяевского районного суда Одесской области, они выбили окна и двери, сообщается на странице Одесского апелляционного хозяйственного суда в Facebook.

"В эти минуты происходит фактический захват административного здания суда "активистами" и содержание в заложниках судей Ширяевского районного суда Одесской области. Действия лиц подпадают под признаки ряда преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины", — говорится в сообщении.

По данным суда, группа неизвестных выбила окна и двери здания суда, заблокировала вход шинами и угрожает их поджечь.