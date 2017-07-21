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У автоледи, сбившей "пьяного мальчика" в Балашихе появились фанаты в соцсетях
Люди, переживающие за судьбу Ольги Алисовой, сбившей в Балашихе 6-летнего мальчика, создали в соцсетях группу в ее поддержку. Пока в группе состоит совсем не много пользователей.
Подписавшиеся считают, что автоледи невиновна.
Напомним, ранее суд ограничил Ольгу Алисову в сроках ознакомления с материалами дела до 21 июля. Автоледи находится под стражей в СИЗО.
Тем временем известно, что с отца погибшего под колесами авто 6-летнего мальчика взяли подписку о неразглашении.
Напомним, что резонансное ДТП с "пьяным мальчиком" в Балашихе произошло 23 апреля.
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