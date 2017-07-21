Люди, переживающие за судьбу Ольги Алисовой , сбившей в Балашихе 6-летнего мальчика, создали в соцсетях группу в ее поддержку. Пока в группе состоит совсем не много пользователей.

Подписавшиеся считают, что автоледи невиновна.

Напомним, ранее суд ограничил Ольгу Алисову в сроках ознакомления с материалами дела до 21 июля. Автоледи находится под стражей в СИЗО

Тем временем известно, что с отца погибшего под колесами авто 6-летнего мальчика взяли подписку о неразглашении.

Напомним, что резонансное ДТП с "пьяным мальчиком" в Балашихе произошло 23 апреля.