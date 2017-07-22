Российский МИД рекомендует россиянам в Турции и Греции держать связь с туроператорами

Министерство иностранных дел (МИД РФ) рекомендует гражданам России, находящимся в Греции и Турции, сохранять спокойствие после землетрясения, держать связь с «туроператорами и представителями отелей, а также следовать указаниям местных властей». Об этом говорится в сообщении на сайте МИД.

«Ситуация контролируется властями. На острове Кос в штатном режиме действует международный аэропорт, осуществляется бесперебойное движение скоростных и малотоннажных судов (в связи с повреждением причала обслуживание крупных паромов временно приостановлено)», — сообщает министерство.

По предварительным данным, пострадавших и погибших россиян в результате землетрясения нет.

В результате землетрясения, прошедшего вчера в море между Турцией и Грецией погибло двое человек, ранения и повреждения получили более 170 человек. Магнитуда землетрясения составила 6,7, эпицентр — в 10 км от Бодрума и в 16 км от греческого острова Кос.