Экс-звезда американского футбола О. Джей Симпсон помилован

BREAKING NEWS: #OJSimpson has been granted parole. #OJSimpsonParole https://t.co/VGwY3CZfr8 pic.twitter.com/XLperNGFKk

— Fox News (@FoxNews) 20 июля 2017 г.

​Бывший спортсмен в 2007 году ворвался в номер гостиницы Лас-Вегаса к коллекционеру спортивных трофеев и силой отобрал принадлежавшие ему ранее кубки, угрожая револьвером. Он был осужден на 15 лет тюрьмы, из которых должен был провести за решеткой не менее 9 лет.

Орентел Джеймс Симпсон — один из лучших защитников в истории американского футбола, известен и как актер — он снимался в фильме "Голый пистолет".