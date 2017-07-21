СМИ узнали о планах солиста Linkin Park в день его гибели

Издание TMZ рассказало о планах Честера Беннингтона в день, когда популярный музыкант свел счеты с жизнью. 20 июля солист группы Linkin Park должен был отправиться на фотосессию.



Кроме того, коллектив планировал отправиться в концертный тур через неделю, однако сейчас планы группы остаются неопределенными.





Напомним, тело 41-летниго Беннингтона был обнаружено в его доме, расположенном в Лос-Анджелесе. Смерть музыканта подтвердили представители правоохранительных органов и его коллеги.

Группа Linkin Park опубликовала в Сети клип на песню коллектива Talking To Myself в день смерти солиста Честера Беннингтона.