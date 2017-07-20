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RT на русском
СМИ: Солист Linkin Park совершил самоубийство
Фото:
Wikimedia
Солист американской группы рок-группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой.
Об этом сообщает TMZ.
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