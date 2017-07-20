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Телохранитель российского миллиардера расстрелял коллег
Хорошевский суд Москвы приговорил телохранителя олигарха Тимербулата Каримова Алексея Капранова, расстрелявшего коллег, к 18 годам лишения свободы. Об этом сообщает издание «Московский комсомолец».
Капранов убил Александра Меркулова и ранил Антона Александрова, охранявших жену и детей руководителя «Русской медной компании». Убийство произошло 26 декабря 2016 года. Причиной преступления стали напряжённые отношения в коллективе. Капранов после убийства сам позвонил в полицию и скорую помощь. Знакомые секьюрити заявляли, что Капранов, после того, как получил травму голову, неоднократно говорил, что планирует покончить с собой. Александров два месяца пролежал в коме.
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