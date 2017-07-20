Подмосковный полицейский попался на рекордной взятке

В Московской области задержан оперуполномоченный и двое его знакомых. Их подозревают в получении взятки в размере 49 миллионов рублей. Об этом сообщает портал LIFE.



Задержание прошло в Подольске. По информации Следственного комитета России по Москве, взятки полицейскому передал генеральный директор одной из столичных компаний для того, чтобы сотрудник правоохранительных органов способствовал принятию незаконного судебного решения. Возбуждено уголовное дело по стать «Мошенничество в особо крупном размере».