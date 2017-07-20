Стало известно имя убитого в Киеве российского убийцы

Убитого в Киеве на парковке торгового центра у метро «Черниговская» гражданина России звали Асиф Мамедов . Об этом в четверг, 20 июля, информирует агентство УНН со ссылкой на собственные источники в полиции.

Сообщается, что Мамедов с 2015 года разыскивался в РФ по подозрению в убийстве, он был объявлен в розыск полицией города Новокузнецк Кемеровской области. При нем обнаружили водительское удостоверение, выданное в одном из городов Алтайского края.

Ранее в этот же день сообщалось, что в Киеве на парковке торгового центра у метро «Черниговская» неизвестные расстреляли мужчину, который оказался гражданином России. Злоумышленники стреляли из автомата и пистолета. Убитому мужчине на вид было 40-45 лет. Автомат преступники бросили на месте преступления. По данным полиции, убийц было двое, с места преступления они скрылись на автомобиле. Личности нападавших не установлены.