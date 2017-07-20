ФСБ возбудила дело против руководства МЧС

Против нескольких высокопоставленных сотрудников МЧС возбудили уголовное дело из-за превышения должностных полномочий. Об этом сообщает РЕН ТВ

По данным телеканала, следственная служба ФСБ РФ и оперативники провели обыски и выемки документов в Департаменте развития МЧС, расположенном на улице Ватутина.

Спецслужбу интересовала документация по так называемому «китайскому контракту», заключенному в 2015 году, утверждает РЕН ТВ. Тогда МЧС закупило крупную партию дронов-квадрокоптеров у нескольких компаний из Китая. По версии правоохранителей, закупочная цена была завышена как минимум в 2,5 раза.

После обысков несколько должностных лиц МЧС были задержаны и доставлены на допрос в следственную службу ФСБ. Имена и должности чиновников, ставших фигурантами дела, не уточняются.

Всего МЧС получило по этому контракту около 200 дронов. Ожидается поставка еще 700 аппаратов.