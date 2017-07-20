В Киеве застрелили выходца из России

Мужчина, которого застрелили у торгового центра в Киеве, оказался уроженцем России, сейчас проводятся поиски преступников, сообщила замначальника пресс-службы управления полиции в Киеве Яна Неруш.



Ранее украинские СМИ сообщили, что накануне поздно вечером на парковке торгового центра в одном из районов Киева неизвестные из автомата расстреляли мужчину.



Неруш подтвердила, что накануне вечером из автоматического оружия на парковке у торгового центра в Деснянском районе города был расстрелян мужчина, на место сразу выехала полиция. Осмотрев место преступления, правоохранители изъяли гильзы, автоматическое оружие Калашников.



"На данный момент уже известно, что пострадавший — это мужчина 1964 года рождения, уроженец Российской Федерации, сейчас продолжаются розыскные мероприятия, направленные на задержание подозреваемых, есть информация, что их было двое", после убийства они исчезли с места преступления на автомобиле", — сказал она в эфире телеканала "112. Украина".



Отвечая на вопрос, чем уроженец РФ занимался на Украине, Неруш сказала, что пока данной информации в полиции нету.