Тверской суд Москвы ограничил срок ознакомления с материалами уголовного дела, возбужденного в отношении 31-летней автомобилистки Ольги Алисовой , которая 23 апреля 2017 года насмерть сбила в Балашихе шестилетнего мальчика. Ранее на возможные затягивания сроков рассмотрения дела «Газете.Ru» пожаловались представители пострадавшей стороны – семьи погибшего Алексея Шимко . Эти подозрения оправдались.

В итоге во вторник, 18 июля, соответствующее заявление сделали в МВД России

«Следователи специализированного отдела по расследованию ДТП ГСУ ГУ МВД России по Московской области обратились с ходатайством в Тверской районный суд Москвы об установлении обвиняемой в совершении ДТП, произошедшего 23 апреля в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, и ее защитнику срока для ознакомления с материалами уголовного дела», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк

Теперь у Алисовой, которой грозит до пяти лет лишения свободы, согласно ч. 3 ст. 264 УК РФ, и у ее защиты есть время до 21 июля 2017 года на то, чтобы изучить все дело и, при необходимости, подать по нему те или иные ходатайства.

Для того, чтобы судья огласила свое решение, Алисову доставили в зал суда – напомним, что ранее ее заключили под арест до 16 сентября. Суд пошел на эту меру после того, как женщина проигнорировала обязательную явку к следователю, сменила место работы и не проживала по указанному адресу. В суде обвиняемая выглядела позитивно и даже улыбалась, когда общалась со своим адвокатом – Натальей Куракиной

Доводы защиты о том, что им требуется время не только для прочтения томов уголовного дела, но и для их изучения и анализа суд находит несостоятельными.

Суд находит несостоятельными доводы стороны защиты о возможной фальсификации со стороны органов следствия материалов уголовного дела, поскольку они объективно ничем не подтверждены, — говорится в решении суда.

— Обвиняемая и ее адвокат ранее уже были ознакомлены с материалами дела и после возобновления предварительного следствия к делу добавилось всего 116 листов. В итоге суд считает необходимым удовлетворить ходатайство следствия».

Однако, как сообщила «Газете.Ru» адвокат Куракина, защита подаст апелляцию в Мосгорсуд с требованием увеличить срок, отведенный на ознакомление с материалами.

Между тем, ранее, как сообщал «Газете.Ru» адвокат Виктор Данильченко, следователь СКР взял подписку о неразглашении материалов уголовного дела «о халатности» с отца погибшего мальчика — Романа Шимко . Дело было возбуждено по ст. 293 УК России по факту дачи экспертного заключения о сильном алкогольном опьянении шестилетнего мальчика.

«Следователь ознакомил нас с постановлением о назначении комплексной судебно-медицинской экспертизы. Также он взял с нас подписку о неразглашении материалов дела»,

— сказал Данильченко по итогам визита Шимко к следователю. Адвокат считает, что новая экспертиза сможет выявить нарушения предыдущих исследований.

«Важно, что назначенная экспертиза носит комплексный характер и позволит выявить нарушения на всех этапах проведения предыдущих экспертных заключений», — говорил он.

Пока следствие по делу о халатности продолжается, а ознакомление с материалами дела о ДТП идет своим чередом, обе стороны – и члены семьи погибшего мальчика, и близкие автомобилистки Алисовой находят время на то, чтобы рассказывать о происходящем журналистам.

Так, во время недавнего ток-шоу на «Первом канале» мать Ольги Алисовой, Наталья Иванова , проживающая в городе Болашеве Саратовской области, рассказала подробности о своей жизни и о своей дочери. Видимо, на такой шаг женщину вынудили многочисленные обвинения, которые звучали в адрес Алисовой о том, что она связана с криминальным миром и могла каким-то образом пытаться замять ход следствия при помощи денег. Иванова заявила, что их семья самая обычная.

Женщина в настоящее время живет одна в небольшом загородном доме и работает медсестрой.

«Зарплата, стыдно сказать, не больше 10 тыс. рублей, — рассказала она. — У нас нет никакой возможности воздействовать на следствие. Мы самые обычные люди, ни о каких многомиллионных взятках речи идти не может, это просто смешно.

Мы не собираемся никого «отмазывать», ни на кого давить. У нас нет для этого никаких возможностей, средств, никаких знакомых. Если Ольга виновата, она за это ответит. Но не нужно приписывать нам еще какие-то преступления».

По ее словам, Алисова стала встречаться со своим мужем Сергеем Алисовым, когда ему было 19 лет – он в этот момент уже сидел в тюрьме.

«В таком возрасте нельзя быть никаким криминальным авторитетом, — рассказала мать Алисовой. – Он только закончил техникум, собирался идти в армию. У него хорошая семья, у него были большие планы. Но он попал не в то время, не в то место: помог брату посторожить. Оказалось, что это вымогательство, что это преступная группировка и он получил по полной программе 10 лет. И вот он до сих пор отбывает. Он очень умный интересный парень. Интеллект зашкаливает.

Но Оля будет все менять, переедет, поменяет фамилию и расстанется с мужем».

В свою очередь Роман Шимко заявил, что прощать Алисову не собирается. Что касается обнаруженного в крови его погибшего сына алкоголя, то Шимко по-прежнему намерен выяснить, каким образом он туда попал. Кроме того, Шимко предположил, что в момент наезда на ребенка автомобилистка Ольга Алисова могла находиться под воздействием наркотиков.

«Я думаю, что Оля, когда совершала ДТП, действительно не видела ребенка, но не только потому, что говорила по телефону. Я думаю, что Оля была под воздействием наркотиков – кокаина, — заявил Шимко. — Мы собираем информацию по этим людям».

Напомним, громкая авария, в которой погиб шестилетний Алеша Шимко, произошла 23 апреля в подмосковном Железнодорожном. Около 19.00 мальчик вместе с дедушкой возвращался с прогулки. В тот момент, когда ребенок перебегал дорогу около подъезда, его сбил автомобиль Hyundai Solaris, которым управляла 31-летняя Алисова. По словам очевидцев, она переехала ребенка передними и задними колесами и протащила его по дороге около 10 метров.

От полученных травм мальчик скончался на месте. Очевидцы ДТП в интервью «Газете.Ru» утверждали, что водитель автомобиля летела по двору со скоростью 70 км/час и говорила по телефону. Это позже подтвердила и распечатка телефонных разговоров автомобилистки.

Уголовное дело по факту произошедшего правоохранительные органы возбудили только через месяц после ДТП. Вскоре после этого появились и результаты судебно-медицинской экспертизы, согласно которым в крови погибшего мальчика якобы оказалось 2,7 промилле алкоголя. С учетом веса ребенка, по оценкам экспертов, это говорит о том, что перед ДТП ребенок выпил примерно 100–200 граммов водки.

После того как этот факт оказался в поле зрения СМИ, дело приобрело широкий общественный резонанс, а материалы дела, расследованием которого занимались полицейские из Балашихи, передали в подмосковный главк. Сама Алисова после произошедшего утверждала, что не верит в то, что ребенок мог выпивать.

«Я не верю этой экспертизе. Я не верю, что он был пьян, но не я эту экспертизу делала. Перед папой мальчика я извинилась», — говорила ранее Алисова. Отцу ребенка в качестве извинений она предлагала 50 тыс. рублей. Через два месяца после трагедии на телевизионном телешоу женщина принесла семье погибшего ребенка соболезнования и заявила, что не боится наказания.