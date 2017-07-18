Керченскую переправу сдуло ветром

Очередь из желающих попасть на отдых в Крым в порту «Кавказ» в Краснодарском крае уже превысила тысячу автомобилей, а время ожидания иногда достигает шести часов. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ООО «Морская дирекция», обслуживающего Керченскую паромную переправу.

«Накопление легковых машин со стороны Краснодарского края насчитывает более 1000 единиц, время ожидания погрузки на паромы было увеличено. В понедельник, 17 июля, для пассажиров, следующих в Республику Крым, ожидание составляло от 1 часа до 4 часов, в отдельные промежутки времени достигало 6 часов. Сейчас время ожидания уже несколько сократилось», — сказали в «Морской дирекции», подчеркнув, что оперативно принимают меры для своевременной перевозки пассажиров.

Со стороны порта «Крым» желающих переправиться через Керченский пролив в разы меньше — там ждать в очереди приходится порядка 20 минут.

В пресс-службе также подчеркнули, что ситуацию осложняют и погодные условия — в период с 17 по 20 июля в районе переправы ожидается ухудшение метеоусловий, в частности усиление ветра до 17 м/с.

Из-за этого движение паромов затруднено, а время ожидания увеличено, однако даже в условиях штормового предупреждения за сутки переправиться на крымский берег смогли уже около 40 тыс. человек и 10 тыс. автомобилей.

В «Морской дирекции» отметили, что минимальная загрузка со стороны порта «Кавказ» наблюдается со среды до вечера субботы, а со стороны Крыма — ежедневно с полуночи до полудня.

«Рекомендуем учитывать эту информацию при планировании путешествий через Керченский пролив», — сказали в пресс-службе компании.

В свою очередь в ГИБДД по Краснодарскому краю призвали водителей отказаться от поездок в сторону порта «Кавказ» в ночное время суток во избежание образования автомобильных заторов.

«Наблюдается большое скопление автотранспорта в районе порта «Кавказ». Полицейские регулируют движение на трассе», — сказали в пресс-службе ведомства.

В то же время в соцсетях некоторые пользователи пишут, что погрузки на паром им приходилось ждать не по четыре-шесть часов, как уверяют представители переправы, а по восемь-десять.

«Керченская переправа обернулась испытанием. Выбора особо не было: попали по двум пунктам «воскресенье-понедельник» (самый наплыв ездоков) и штормовое предупреждение. Встали в очередь-пробку перед отстойником в 18, в 2 ночи погрузились на паром. 8 часов, но мы молодцы. Здорово, наконец, республика Крым!» – написала на своей странице в фейсбуке пользователь Ira Maria (орфография и пунктуация автора сохранены).

Другие пишут о невероятных пробках, которые образуются уже на подъездах к порту «Кавказ», и долгом ожидании в очередях на заправку.

«Рекордное количество времени заняла поездка в Крым в этом году. Сказать что это кошмар, ничего не сказать, ощущение что все регионы переехали на трассу М-4 «Дон» одновременно, особенно МКАД.

Пробки занимали до 300 км (да, да, не до 30 км, а до трёх сотен в промежутке от Воронежа до Ростова), очередь на заправки не менее 40 минут, оплата дорог не менее 15, ожидание на паром не менее 7 часов, и это по электронному билету», – написала в инстаграме пользователь с ником jlshpak (орфография и пунктуация автора сохранены).

Некоторые же, наоборот, утверждают, что дорога до полуострова была недолгой.

«Подъехали на накопительную площадку за посадочными талонами в 15:10, а в 17:00 были уже в Крыму», – написал пользователь с ником alexeykrasnykh.

Напомним, что большие пробки на подъезде к порту «Кавказ» и длинные очереди из желающих переправиться через Керченскую переправу наблюдаются ежегодно после присоединения полуострова к России. Рекордные очереди, как правило, образуются в конце июля и начале августа. Так, в 2015 году в эти дни на переправе скопилось более 2,5 тыс. автомобилей, а время ожидания превышало 15 часов.

Со стороны Крыма же серьезные проблемы обычно возникают в конце августа, когда большинство туристов пытается выехать с полуострова и вернуться домой. При этом если легковым автомобилям, на которых перемещаются туристы, приходится ожидать в очередях по несколько часов, то водители большегрузов порою вынуждены проводить на накопительных стоянках по несколько дней.