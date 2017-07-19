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В банке бывшего российского министра проходят обыски
В Санкт-Петербурге проходят обыски филиала Морского банка. Следственные действия проходят в рамках дела о выводе из России через Молдавию 700 миллиардов рублей. Об этом сообщает «Фонтанка».
Сотрудники правоохранительных органов вынимают документы. Предположительно, обыски связаны с одним из клиентов банка, с которым кредитная организация разорвала отношения год назад. Морской банк в основном обслуживает корпоративных клиентов, среди которых «Росморпорт», торговый порт в Усть-Луге, ООО «Гидрострой». Владелец банка – экс-глава министерства топлива и энергетики России Сергей Генералов.
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