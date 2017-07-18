Изначально "Кировлес" просил взыскать чуть больше 16 миллионов 165 тысяч рублей в качестве компенсации ущерба от хищений.



"Суд постановил исковые требования удовлетворить частично и взыскать с Навального и двух других фигурантов дела 2 миллиона 164 тысячи рублей", — сказала судья