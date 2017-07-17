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Мужа Семенович уличили в связях с полковником Захарченко
Следователи вызвали на допрос по делу полковника Дмитрия Захарченко члена совета директоров банка «Новое время», гражданского мужа певицы Анны Семенович Ивана Станкевича. Об этом сообщает «Росбалт».
Вместе с ним, по данным агентства, на допрос был вызван Борис Ушерович, владелец группы компаний, сотрудничающих с РЖД.
По версии следствия, по распоряжению Станкевича и Ушеровича четыре банка выдавали Захарченко крупные суммы валюты в упаковке ФРС США.
По словам источника «Росбалта» в правоохранительных органах, отследить судьбу денег, изъятых у Захарченко, помогли их упаковки - целлофановые брикеты с кодами и печатями, расфасованные еще в США. Центробанк направил запрос в Штаты, и американцы сообщили, что эти деньги заказывали два российских банка, которые передавали их еще двум кредитным организациям. Источник агентства заявил, что речь идет о банках «Балтика» и «Енисей» (оба уже лишились лицензий), «Новое время» и «Интерпрогресс». Все эти банки якобы связаны с Ушеровичем.
«В его [Ушеровича] империи Захарченко являлся начальником службы безопасности, который обеспечивал прикрытие по линии МВД и ФСБ. Станкевич отвечал за работу с финансами и банковское направление. Захарченко был полноправным партнером этого бизнеса, Ушерович и Станкевич в разное время отдавали распоряжения подконтрольным банкам о выдаче крупных сумм Захарченко. Это была его доля», - пояснил источник «Росбалта».
Агентство отмечает, что на повестки от следователей Ушерович и Станкевич не отреагировали, оба они сейчас якобы находятся на Кипре и занимаются оформлением гражданства.
Десятого сентября 2016 года при обыске квартиры, оформленной на сестру Захарченко, правоохранители изъяли около 120 миллионов долларов наличными и два миллиона евро.
Захарченко инкриминируют получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование осуществлению п
осуществлению правосудия. Полковник был уволен из органов, сейчас он находится под стражей. В апреле Басманный суд Москвы поместил под арест его отца Виктора Захарченко. Его заподозрили в присвоении или растрате, совершенных в крупном размере.
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