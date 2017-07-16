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Скончалась Анн Голон, автор серии романов об Анжелике

Умерла автор серии книг «Анжелика» Анн Голон
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Французская писательница, автор серии исторических романов об Анжелике Анн Голон скончалась в возрасте 95 лет, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на семью писательницы.
Как сообщила дочь писательницы, Голон скончалась в пятницу в Версале.
Серия романов об Анжелике, которую Голон написала вместе с мужем, состоит из 13 книг, на основе которых в 1960-х годах и в 2013 году были сняты экранизации.
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France-Presse
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