Крыму предсказали сильное землетрясение

РЕН ТВ В Черном море в районе Крыма может произойти мощное землетрясение. Об этом сообщает

По данным телеканала, сильные толчки ожидаются в море неподалеку от Ялты на расстоянии в 30 километров от берега. Информацию о возможном землетрясении сейсмологи уже передали в МЧС, подчеркивает РЕН ТВ.

При этом в прогнозе на 18 июля, опубликованном на сайте управления МЧС по Крыму, о землетрясении ничего не сказано. По данным спасателей, на полуострове ожидается сильный северо-восточный ветер со скоростью 17-22 метров в секунду, сохраняется вероятность возникновения ландшафтных и лесных пожаров.

«Сохраняется риск возникновения чрезвычайных ситуаций до локального уровня в ГО Ялта <…>, вызванных нарушением работы транспорта и жизнедеятельности населения, на участках локальных оползней, обвалов, селей, суффозионно-карстовых провалов (источник ЧС – обвально-осыпные процессы, сход оползней)», - сказано в сообщении.