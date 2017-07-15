Напавший на туристов в Хургаде действовал по указанию ИГ

В качестве основной версии нападения с ножом на туристов в египетском городе Хургада рассматривается террористическая. В спецслужбах Египта считают, что преступник действовал по указанию террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).Об этом пишет немецкое издание

со ссылкой на источник в спецслужбах Египта.

Отмечается, что мужчина общался с экстремистами в интернете, где мог получить от них указание совершить нападение.

Одно из египетских изданий уже написало, что нападавший, 28-летний Абдель Рахман Шаабан, может принадлежать к ИГ. Издание сослалось на источник в органах безопасности Египта, который рассказал, что преступник исповедовал идеологию исламистов, и на допросе сказал, что жил по законам шариата.

РИА Новости Накануне в одной из гостиниц курорта Хургада вооруженный ножом 28-летний преступник напал на туристов. Он пробрался по берегу с общественного пляжа на пляж отеля.Две туристки из Германии погибли, еще четыре — гражданки Армении, Чехии и России — получили ранения, сообщает

У двух пострадавших глубокие проникающие ранения, две женщины, в том числе россиянка, получили поверхностные раны. Сейчас гражданка РФ в больнице, ее жизни ничего не угрожает. Врачи говорят, что могут выписать ее уже сегодня вечером.Нападавший был задержан. В качестве мотивов рассматривались версии теракта, психической болезни и бытового конфликта.